Inverno começa neste domingo: veja como ficará o tempo durante a estação mais fria do ano

O inverno de 2026 começou neste domingo, 21, e, segundo a Climatempo, a primeira semana da estação será marcada por chuvas e um frio mais intenso nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

O frio mais acentuado deve-se ao deslocamento de uma massa de ar de origem polar. Há a possibilidade de neve em Estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de chances de geada em áreas de Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

O início do inverno também será marcado por chuvas. No Sul do Brasil, há a possibilidade de chuva no dia 22, enquanto no Sudeste e no Centro-Oeste as chances de chuvas serão maiores entre os dias 22 e 25. Há, inclusive, o risco de chuvas moderadas a fortes e com raios.

A massa de ar gelado deve passar por São Paulo entre os dias 25 e 26 de junho. Nestes dias, as madrugadas serão mais frias, com chances de geadas.