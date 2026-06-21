Morre Robson Barros, ex-paquito da Xuxa, aos 57 anos

Rio - Conhecido por integrar a primeira formação dos paquitos, assistentes de palco de Xuxa, Robson Barros morreu, neste sábado (20), aos 57 anos, em São Paulo. A notícia foi divulgada por familiares e amigos por meio das redes sociais. A causa do falecimento, entretanto, não foi informada.

O velório acontece neste domingo (21), das 10h às 14h, no Cemitério Parque Morumby, em São Paulo. Em seguida, o corpo será sepultado no Cemitério de Congonhas. Robson deixa a mulher e quatro filhos.

Robson Barros, o Rob, trabalhou com Xuxa, no "Xou da Xuxa", exibido pela TV Globo, entre 1989 e 1992, e fazia parte do time de paquitos ao lado de Alexandre Canhoni, Cláudio Heinrich, Marcello Faustini e Egon Junior. O grupo chegou a gravar um disco. Ele também havia sido assistente de palco de Sérgio Mallandro. Após a fama, Rob se tornou empresário e produtor musical.

O ex-paquito Alexandre Canhoni lamentou a morte de Rob nas redes sociais. "Que o espírito de Deus console toda a família. Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento de Robson, meus sentimentos a toda a família e amigo", escreveu.