'Você Decide' está de volta; relembre o programa que marcou época na TV

Em um tempo em que a interatividade na televisão ainda engatinhava, a Globo lançou, em 1992, um novo programa em sua grade, o Você Decide. Com histórias não seriadas, exibidas semanalmente, a atração abordava temas controversos, como homossexualidade e aborto, e dava ao público o poder de decidir o final que seria exibido.

O programa, que volta ao ar neste domingo como quadro do Domingão com o Huck, de Luciano Huck, computava os votos do público por meio do telefone ao longo da exibição da história.

O primeiro episódio, com o título Em Nome do Filho, escrito por Geraldo Carneiro, trouxe a história de um delegado que, ao assistir à gravação de um assalto, reconheceu seu filho como um dos criminosos. A pergunta feita pelo programa era se o pai deveria ou não prender o filho. O "sim" saiu vitorioso na preferência do público, com pouco mais de 4 mil votos. A opção pelo "não" recebeu metade disso.

A grande polêmica, no entanto, ocorreu no quarto episódio, batizado de Achados ou Perdidos?. Nele, um pai desempregado embarca na ponte aérea para buscar um emprego em São Paulo. No voo, ele se senta ao lado de um senhor que, ao se sentir mal, pede que ele segure uma mala. O passageiro morre e o desempregado fica com a mala, que continha uma grande quantia em dinheiro destinada a um orfanato. No final, o público resolveu que ele deveria ficar com a grana.

O resultado do programa foi criticado pelo Ministro da Fazenda da época, Marcílio Marques Moreira, do governo de Fernando Collor, que considerou a escolha antiética.

Na época em que foi criado, o programa, que fez sucesso nas noites de terça-feira, mobilizou o elenco da TV Globo. O primeiro apresentador foi Antônio Fagundes, que, além de ter a missão de explicar ao público do que se tratava o novo programa, apareceu na TV com os cabelos raspados em função de um personagem que fazia no teatro. "Você sempre teve vontade de escolher o destino de alguns personagens? De mudar o final de algumas histórias? Pois agora você tem um programa onde você decide", dizia o texto de chamada do programa, lido por Fagundes.

Fagundes ficou na função por quase um ano, quando foi substituído por Walmor Chagas, ainda em 1992, e, posteriormente, por Lima Duarte, Carolina Ferraz, Raul Cortez, Tony Ramos, Celso Freitas, Luciano Szafir e Suzana Werner.

As histórias exibidas pelo Você Decide traziam um elenco de grandes nomes da teledramaturgia da emissora na época. Na estreia, o episódio Em Nome do Filho tinha no elenco Otávio Augusto e Cristina Prochaska como protagonistas. A direção foi do experiente Paulo José.

A história A Outra, exibida na semana seguinte, tinha Betty Faria e Lucinha Lins. Ao longo das temporadas, trabalharam nas histórias atores como Cássia Kis, Mauro Mendonça, Diogo Vilela, Vera Fischer, Mário Lago, Maria Zilda, José Lewgoy, Deborah Secco, Patrícia Pillar, José Mayer, Elizabeth Savalla e Selton Mello.

O fim e os protestos dos telespectadores

Depois de nove temporadas no ar, o programa deixou de ser novidade e o formato, que chegou a ganhar três opções de finais, perdeu força na audiência. Em 2000, o Você Decide deixou a grade noturna da Globo após 323 episódios exibidos.

Em julho de 2001, a emissora passou a exibir o programa à tarde, no lugar do Vale a Pena Ver de Novo, em uma edição especial de férias. A intenção era testar se a audiência aceitava uma atração na faixa das 14 horas que não fosse a tradicional reprise de novelas da casa, conforme explicou reportagem do Estadão à época.

Com apresentação da modelo e atriz Suzana Werner, a incursão vespertina do Você Decide, com o título de Vale a Pena Decidir De Novo, não agradou ao público. Outra reportagem, desta vez do Jornal do Brasil, contou que os telespectadores criaram o site www.vocedecide.na-web.net para protestar contra a estreia do programa nas tardes da Globo. Além de pedirem a volta das reprises de telenovelas, eles afirmavam que a atração continha "temas polêmicos" para o horário. O Ministério Público também fez pressão para que a emissora seguisse a classificação indicativa da faixa de horário.

Assim, em julho de 2001, o Você Decide saiu do ar - a opinião do público, mais uma vez, decidiu.