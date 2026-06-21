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Após invasão hacker, sistema de alertas da Defesa Civil segue suspenso

Alarme sonoro na madrugada de sábado tocou no celular de vários brasileiros

Defesa civil garantiu que era falso o alerta extremo
Defesa civil garantiu que era falso o alerta extremo -
A Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (DTI/MIDR) desativou temporariamente o sistema de alertas da Defesa Civil, após a invasão hacker na madrugada do sábado (20). A pasta está investigando o incidente e trabalha para o retorno do funcionamento pleno da plataforma.

A mensagem “Alerta Extremo: Misantropia” e variações do anúncio surgiram no telefone de brasileiros em, pelo menos, sete estados. No total, foram feitos 10 disparos remotamente entre às 23h41 de sexta-feira (19) e 1h23 deste sábado (20) – nove usaram a tecnologia Cell Broadcast e o último aproveitou-se do SMS.

Secretário se pronuncia

Em entrevista coletiva neste sábado (20), o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, esclareceu que não é possível saber exatamente quantos aparelhos foram notificados, uma vez que se trata de um disparo não oficial.
Ele ainda adiantou que já está nos planos o desenvolvimento de uma plataforma mais segura: “Com a perícia, teremos em breve informações bastante seguras de como aconteceu esse ataque à nossa plataforma. E é uma questão de prioridade do Governo Federal, no menor tempo possível, ativar essa nova versão que garanta mais segurança ao sistema e aos usuários do sistema Defesa Civil Alerta”, afirmou Wolff.
“Estamos tratando o caso com o máximo rigor técnico. Nosso compromisso é assegurar que os sistemas de alerta funcionem com total confiabilidade, garantindo a proteção da população brasileira”, completou o secretário.

A Polícia Federal foi acionada e já trabalha na apuração do caso. A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado.

Alerta Extremo: Misantropia

Intrigados com a severidade do conteúdo e assustados com a notificação sonora no meio da madrugada, pessoas foram às redes entender o ocorrido. O número de buscas pelo termo ‘misantropia’ subiu nas plataformas de pesquisa. A palavra pouco usual que invadiu os telefones de diversos brasileiros significa ódio à humanidade.
Quanto à sonoridade do alarme, a Defesa Civil explicou que o alerta fez barulho, até mesmo em aparelhos no modo silencioso, pois foi configurado como ‘extremo’.

Existem dois tipos de alertas da Defesa Civil: severo e extremo. O primeiro é menos grave e indica que ações preventivas devem ser tomadas – como no caso de chuvas fortes com riscos de deslizamentos ou alagamentos. Nessa situação, os celulares emitem um som de "beep", sem interromper o modo silencioso. A tela fica bloqueada até que o usuário decida fechá-la.

Quando é um alerta extremo, como o disparo da madrugada de sábado, o celular emite um sinal sonoro que se mantém ativo mesmo com o aparelho em modo silencioso. A tela do celular fica congelada e só pode ser liberada pelo usuário ao fechar a notificação. Em casos nos quais o comunicado é real, o alerta extremo significa urgência imediata, servindo para situações de risco grave para a vida e a propriedade.
 
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