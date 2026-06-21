Homem confessa participação em tentativa de sequestro de criança e diz que se escondeu por medo

Um homem suspeito de participar da tentativa de sequestro de um menino em Guaianases, na zona leste de São Paulo, passou dois dias escondido em um córrego por medo de ser morto pelos moradores. Ele confessou o crime ao ser localizado pela Polícia Militar, nesta sexta-feira, 19, na região da Santa Cecília, no centro da capital. O homem disse que passou a temer pela vida após o caso viralizar em redes sociais.

O suspeito não teve o nome divulgado, o que impossibilitou o contato com sua defesa. A polícia ainda investiga se os corpos de um casal encontrado na zona leste têm relação com o caso.

A abordagem e a confissão do suspeito foram gravadas pela câmera corporal de um dos policiais. O homem se entregou sem resistência. Segundo a PM, após admitir o crime, ele disse que tinha certeza de que seria localizado pelos policiais, mas não se entregou por medo.

Ele contou que estava escondido porque moradores de Guaianases tentaram matá-lo. O homem fugiu para um matagal e passou quase dois dias escondido em um córrego. Depois, seguiu para o centro de São Paulo porque achava que seria reconhecido pela PM, o que realmente aconteceu. O suspeito alegou que não se sentiu seguro para procurar uma delegacia de polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem foi indiciado pelo crime de tentativa de subtração de incapaz.

Menino foi salvo de sequestro por um pedestre

A tentativa de sequestro aconteceu na última terça-feira, 16, em uma rua de Guaianases. Dois homens que estavam em um táxi mandaram o motorista parar e um deles seguiu em direção à criança, que foi arrastada à força para o carro. O menino foi salvo por um pedestre.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito desce de um táxi e vai na direção da criança, que andava de bicicleta na calçada. Em seguida, o menino é arrastado para um carro. É quando o pedestre intervém e salva a criança.

De acordo com a SSP, os suspeitos tentaram fugir usando o táxi, mas o motorista desligou o carro. Os dois homens foram retirados do veículo e agredidos por moradores.

Polícia investiga se corpos encontrados são de casal que atuou na tentativa de sequestro

Na manhã de sexta, 19, dois corpos foram encontrados na Rua Hidekichi Hattori, no bairro Colônia, Zona Leste de São Paulo. Segundo informações iniciais, as vítimas seriam pessoas envolvidas na tentativa de sequestro da criança.

Os corpos seriam de um casal, sendo que o corpo do homem pode ser o mesmo que estava no táxi se passando por pai da criança no momento da tentativa de sequestro. Segundo a polícia, a vítima estava com as mesmas roupas atribuídas a ele, mas a perícia ainda não oficializou a identificação.

Em nota, a SSP informou que o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e trabalha com a hipótese de os dois casos estarem relacionados.