Chefão do tráfico da favela Kelson’s é encontrado morto

Rio - Dalton Luiz Vieira Santana, conhecido como "DT", apontado como um dos chefes da favela da Kelson's, foi encontrado morto dentro de um veículo na Rua Conde de Agrolongo, na Penha, na Zona Norte, neste domingo (21). Informações preliminares indicam que ele teria sido executado pelo "tribunal do tráfico".



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, o carro em que ele estava constava como roubado. Em seguida, os agentes preservaram o local para a perícia e o veículo foi encaminhado para a 22ª DP (Penha).



Contra Dalton, havia quatro mandados de prisão em aberto. Ao todo, ele ainda possuía 32 anotações criminais. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Na época, o Disque Denúncia chegou a oferecer uma recompensa de R$ 2 mil por informações que levassem à prisão do traficante, que já havia sido preso em junho de 2010 após cometer dois roubos no mesmo dia, na Ilha do Governador. Em outubro de 2015, ele foi beneficiado com o livramento condicional e deveria retornar ao sistema prisional em abril de 2016, o que não ocorreu.