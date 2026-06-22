Agente estava de folga quando se envolveu no tumulto

A confusão que terminou em morte aconteceu durante o jogo do Brasil contra o Haiti, pela Copa do Mundo, na noite de sexta-feira (19), na Praça Polo Gastronômico Rosário Trotta, onde várias pessoas estavam reunidas assistindo a partida.

Segundo a PM, o agente, que estava fora de serviço, se apresentou à 35ª DP (Campo Grande) e alegou ser o autor dos disparos, informando que houve um desentendimento em uma praça e que os envolvidos teriam atentado contra sua integridade física. A Corregedoria Geral da corporação instaurou um inquérito policial para apurar e averiguar as circunstâncias dos fatos.

Segundo informações da Polícia Civil, os envolvidos e testemunhas foram ouvidos e a investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para esclarecer o caso.