Funcionário do condomínio dá sua versão e diz que motoboy o ameaçou primeiro

Depois da confusão, o funcionário se manifestou através das redes sociais. "Tenho todas as filmagens desde o início e vou entrar com uma ação, pois foram mais de 20 motoqueiros para me linchar", disse. Segundo ele, o entregador teria o ameaçado primeiro, pois ele não o atendeu de imediato.

"Eu estava respondendo uma mensagem importante do condomínio e falei 'boa tarde' para o motoqueiro, mas ele não escutou, pois estava com o capacete. Ele bateu no vidro da portaria e falei que não precisava bater, ele foi e começou a me responder, tentei conversar mas ele não quis explicação. Eu falei pra ele entrar em contato com o morador para fazer a entrega pelo aplicativo e, em vez de ele entrar em contato, começou a me xingar e pegou o capacete para me agredir. Depois, ele começou a filmar. Eu já fui na delegacia e vou pagar o conserto do celular", relatou.