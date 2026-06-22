PM precisou ser acionada

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar uma ocorrência de obstrução de via pública. No local, foi constatado que um grupo de motoboys bloqueava o fluxo de trânsito e realizava atos de baderna.

A corporação ressalta que os manifestantes depredaram o patrimônio do condomínio. O portão principal de entrada de veículos foi totalmente destruído, assim como o motor elétrico responsável pela automação do sistema de abertura.

"Ao perceberem a presença de policiais, os motociclistas se dispersaram Diante dos danos materiais constatados e da infração penal, a equipe conduziu as partes à 74ª DP (Alcântara)", explicou em comunicado.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.