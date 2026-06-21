Motoboys protestam em condomínio após entregador ser ameaçado com arma

Rio - Motoboys realizaram um protesto em frente a um condomínio na Rua Doutor Alfredo Backer, no bairro Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na noite deste sábado (20). A manifestação ocorreu após um entregador ser ameaçado com uma arma por um funcionário do local na sexta-feira (19).



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem discute com o motoboy, o xinga e quebra o celular que registrava a ação. "Vai ficar roncando aqui no meu trabalho? Tô armado mesmo. Vai meter a mão em mim? É contigo mesmo, compadre. Vai chamar teus amiguinhos", afirmou.



Na noite de sábado (20), entregadores se reuniram, jogaram “bombas” dentro do condomínio, realizaram buzinaço e ainda quebraram o portão do espaço residencial.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar uma ocorrência de obstrução de via pública. No local, foi constatado que um grupo de motoboys bloqueava o fluxo de trânsito e realizava atos de baderna.



A corporação ressalta que os manifestantes depredaram o patrimônio do condomínio. O portão principal de entrada de veículos foi totalmente destruído, assim como o motor elétrico responsável pela automação do sistema de abertura.



"Ao perceberem a presença de policiais, os motociclistas se dispersaram Diante dos danos materiais constatados e da infração penal, a equipe conduziu as partes à 74ª DP (Alcântara)", explicou em comunicado.



Depois da confusão, o funcionário se manifestou através das redes sociais. “Tenho todas as filmagens desde o início e vou entrar com uma ação, pois foram mais de 20 motoqueiros para me linchar”, disse.



Segundo ele, o entregador teria o ameaçado primeiro, pois ele não o atendeu de imediato.



"Eu estava respondendo uma mensagem importante do condomínio e falei boa tarde para o motoqueiro, mas ele não escutou pois estava com o capacete. Ele bateu no vidro da portaria e falei que não precisava bater, ele foi e começou a me responder, tentei conversar mas ele não quis explicação. Eu falei pra ele entrar em contato com o morador para fazer a entrega pelo aplicativo, em vez dele entrar em contato, começou a me xingar e pegou o capacete para me agredir. Depois começou a filmar, já fui na delegacia e vou pagar o conserto do celular", relatou.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.