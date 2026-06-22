Candidato de direita La Espriella vence disputa acirrada na Colômbia





O candidato de direita colombiano Abelardo De La Espriella conquistou vitória apertada nas eleições presidenciais desse domingo (21), segundo contagem preliminar dos votos, com os eleitores apostando em sua promessa — apoiada pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump — de combate ao crime e fortalecimento da economia.

La Espriella tinha 49,66% dos votos, enquanto seu rival, o senador Iván Cepeda, ficou atrás por cerca de 250 mil votos, com 48,7%, de acordo com a apuração do Registro Civil Nacional de pouco menos de 100% dos votos no segundo turno.

Cepeda, de 63 anos, havia prometido manter as políticas do presidente Gustavo Petro, um ex-rebelde e o primeiro presidente de esquerda do país, incluindo o pagamento de aposentadorias estatais para os pobres, reformas trabalhistas apoiadas pelos sindicatos, uma moratória sobre novos projetos de petróleo e a continuidade das negociações de paz com grupos armados.

La Espriella culpou Petro pelos problemas econômicos e de segurança do país, incluindo a expansão dos grupos armados, e prometeu encerrar as negociações com rebeldes e grupos criminosos, ao mesmo tempo em que impulsionaria o setor de petróleo e gás, reduziria impostos e diminuiria o tamanho do Estado em até 40%. Ele afirmou, no entanto, que preservará o aumento de 23% do salário mínimo promovido por Petro, juntamente com outras medidas sociais populares.

“Governarei para todos os colombianos, tanto para aqueles que votaram em mim quanto para aqueles que escolheram o outro candidato”, disse La Espriella a uma multidão de apoiadores reunidos na cidade litorânea de Barranquilla, prometendo respeitar os direitos de todos os cidadãos.

Mais cedo, ele comemorou uma ligação do presidente dos EUA, Donald Trump, que já havia declarado seu apoio. La Espriella também é cidadão dos EUA e da Itália e tem residências em vários países.

“É uma vitória para a Colômbia — uma mudança após quatro anos perdidos, sem um rumo claro”, declarou Viviana Olivos, uma engenheira mecânica de 46 anos que participou da comemoração.

Congresso

O resultado acirrado da disputa, com menos de um ponto percentual separando os dois candidatos, provavelmente forçará La Espriella a suavizar algumas de suas propostas para obter apoio de um Congresso dividido. O partido Pacto Histórico, de Cepeda, tem mais cadeiras do que qualquer outro partido tanto no Senado quanto na Câmara, embora nenhum tenha maioria.

La Espriella, um advogado sem experiência política prévia, também terá que lidar com a elevada dívida pública. Ele se apresentou como empresário, mas uma investigação feita pelo veículo local La Silla Vacia revelou que muitos de seus negócios foram dissolvidos, estão endividados e tiveram prejuízo geral em 2024, sendo que seu escritório de advocacia foi seu empreendimento mais lucrativo.

As principais associações empresariais, incluindo a Câmara de Comércio Colombo-Americana, a associação de mineração e a associação bancária, divulgaram comunicados parabenizando La Espriella pela vitória. Em bairros de classe alta e média em Bogotá e Medellín, apoiadores agitando bandeiras comemoraram, buzinando e soltando fogos de artifício.

Mais de 26,3 milhões de colombianos votaram, dos 41,4 milhões com direito a voto. Cerca de 427 mil eleitores entregaram cédulas em branco, o que geralmente é visto como voto de protesto, segundo os dados da autoridade eleitoral.

Cepeda disse a seus apoiadores, em evento em Bogotá, que aguardaria uma verificação final, cédula por cédula, da contagem inicial, afirmando que sua campanha está contestando os resultados de cerca de 33 mil urnas, de um total de 122 mil. Seus apoiadores são uma força política significativa, acrescentou ele, e devem ter voz ativa nas negociações.

"Estamos abertos ao diálogo; estamos dispostos a chegar a acordos, desde que sejam respeitosos, genuínos e refletidos em ações políticas que beneficiem a nação e preservem o progresso histórico que já alcançamos", disse Cepeda.

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