MC Kevinho é hospitalizado em Portugal após passar mal e interromper show

O funkeiro MC Kevinho passou mal no palco e foi obrigado a interromper seu show em Mértola, em Portugal, para ir ao hospital. Na noite do último sábado, 20, o artista de 27 anos teve um mal-estar causado pelo calor de 40°C que fazia na cidade na hora da apresentação.

No último domingo, o cantor compartilhou um vídeo no Instagram em que afirma que a sensação térmica chegava a 103°C durante o show. O fuso horário também teria influenciado o problema.

"Quando tava na quarta ou quinta música, eu senti um aperto no lado direito do peito", relatou Kevinho em vídeo postado no Instagram, dizendo que chegou a acreditar que o desconforto foi causado por gases. "Quando faltava 20 minutos para acabar o show, eu comecei a sentir falta de ar."

Pontuando que os efeitos especiais do show agravaram o calor sentido, ele relatou ter ficado com a vista escura e "uma ânsia de vômito que não dava para segurar". "Subiu de um jeito que eu já saí do palco correndo rápido e vomitando tudo no backstage", disse ele, se desculpando com os funcionários do local.

Kevinho foi prontamente atendido pelos bombeiros, que constataram que o cantor estava com a pressão alta e os batimentos acelerados. Apesar de expressar desejo de voltar ao palco, ele seguiu os conselhos dos socorristas e de sua equipe para ir para o hospital, entrando numa ambulância e usando máscara de oxigênio.

No hospital, ele foi submetido a uma bateria de exames. "Graças a Deus, os resultados saíram tranquilos, do coração e tudo mais, só deu uma pequena alteração no exame de sangue, que acho que era um mineral de alimentação que eu não sei explicar direito."

"O que eu tive mesmo foi uma desidratação severa. Meu corpo ficou [muito fatigado] por conta do calor e por causa do jet lag. A gente chegou há dois dias e ainda está se acostumando com o fuso."

Medicado, o cantor disse que já está bem e se hidratando. Kevinho encerrou a explicação agradecendo a presença dos fãs portugueses no show e avisando que a turnê por Portugal seguirá a agenda normalmente.