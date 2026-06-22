Bruna Marquezine e Shawn Mendes comemoram aniversário do marido de Sasha

Bruna Marquezine e Shawn Mendes voltaram a chamar a atenção dos fãs ao aparecerem juntos durante a comemoração de aniversário de João Lucas, marido de Sasha Meneghel. O encontro aconteceu em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, e foi revelado por meio de um vídeo publicado pelo cantor neste domingo, 21.

Embora mantenham a discrição sobre a vida pessoal, Bruna e Shawn surgiram em diversos momentos da celebração ao lado de amigos próximos. As imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais e reforçaram a sintonia do casal, que tem sido visto com frequência no Brasil nos últimos meses.

A comemoração reuniu apenas familiares e amigos mais próximos de João Lucas. Como surpresa de aniversário, Sasha organizou uma divertida caça ao tesouro pela casa onde o grupo estava hospedado.

Nos vídeos compartilhados pelo cantor, é possível acompanhar a brincadeira enquanto ele tenta desvendar pistas espalhadas pela propriedade para encontrar os presentes preparados pela esposa.

Em meio às gravações, Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem aproveitando o momento de forma descontraída. Em um dos trechos, o cantor canadense surge segurando Chihiro, cachorro de estimação da atriz, cena que rapidamente conquistou os fãs do casal.

Presença de Shawn chama atenção

A participação de Shawn Mendes na celebração não passou despercebida. O artista está no Brasil desde o início do mês e já foi visto em diferentes ocasiões ao lado de Bruna.

Recentemente, os dois foram fotografados durante passeios pelo Rio de Janeiro, além de momentos em praias da cidade, treinos e encontros com amigos. Apesar das aparições frequentes, o casal segue sem comentar publicamente o relacionamento.

Ao agradecer pelas comemorações, João Lucas celebrou a companhia das pessoas mais próximas.

"Grato pela vida e por ter tanta gente que amo por perto. Obrigado pelo aniversário mais gostoso que eu tive até hoje", escreveu o cantor nas redes sociais.

Como começou o romance

Os rumores envolvendo Bruna Marquezine e Shawn Mendes surgiram ainda em 2017, após o cantor começar a acompanhar a atriz nas redes sociais durante uma passagem pelo Brasil. No entanto, a aproximação ganhou força anos depois, quando o artista retornou ao país para compromissos profissionais.

Segundo especulações, os dois teriam se aproximado em encontros promovidos por amigos em comum, incluindo Sasha Meneghel e João Lucas. Desde então, passaram a ser vistos juntos em viagens, eventos e momentos de lazer.

O relacionamento se tornou cada vez mais evidente ao longo dos últimos meses, com aparições tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mesmo sem fazer declarações públicas sobre a vida amorosa, Bruna e Shawn seguem despertando o interesse dos fãs a cada nova aparição compartilhada nas redes sociais.