Mordida de macaco na Tailândia entra em investigação sobre morte de atriz de 'Coração de Mãe'

A morte da atriz turca Ece Irtem, conhecida no Brasil por interpretar Hande na novela Coração de Mãe, exibida pela Record, ganhou um novo capítulo nos últimos dias. O advogado da artista, Ugur Gökkoyun, solicitou ao Ministério Público da Turquia que uma suposta mordida de macaco sofrida durante uma viagem à Tailândia seja incluída entre as hipóteses avaliadas pela perícia responsável por esclarecer a causa do óbito.

Ece foi encontrada morta em sua residência, em Istambul, no último dia 15 de junho, um dia após completar 35 anos. Até o momento, as autoridades turcas não divulgaram os resultados oficiais dos exames que possam determinar o que provocou a morte da atriz, o que mantém o caso sob investigação.

Nova hipótese surge durante investigação

Segundo informações divulgadas pelo advogado em entrevista à jornalista turca Birsen Altuntas, familiares da atriz relataram que ela teria sido mordida por um macaco durante uma viagem recente à Tailândia. A suspeita ganhou força após a identificação de três cicatrizes no braço esquerdo da artista.

De acordo com Gökkoyun, especialistas foram consultados antes do pedido ser formalizado junto ao Ministério Público. O objetivo é que os peritos considerem a possibilidade de que uma eventual infecção decorrente do ferimento tenha contribuído para a morte.

"Diante da constatação de três cicatrizes no braço esquerdo de minha cliente Ece Irtem, familiares informaram que ela foi mordida por um macaco durante uma viagem à Tailândia. Em consultas com especialistas, soubemos que esse tipo de ferimento pode causar consequências fatais, incluindo sepse. Por esse motivo, apresentamos hoje um pedido para que essa hipótese também seja avaliada durante a autópsia", afirmou o advogado à jornalista.

Últimas publicações e despedida

Dias antes de morrer, Ece compartilhou em seu perfil no Instagram imagens de uma viagem por países do sul da Ásia. Nas fotografias publicadas em 10 de junho, a atriz aparecia sorridente durante o passeio pela região.

Até o momento, não há confirmação de que a atriz tenha desenvolvido qualquer quadro relacionado ao suposto incidente. A hipótese representa apenas uma das linhas investigativas analisadas pelas autoridades turcas.

O corpo de Ece foi sepultado na quarta-feira, 17, em Kusadasi, cidade localizada na costa oeste da Turquia. A cerimônia reuniu familiares, amigos e colegas de profissão e foi marcada pela emoção. Durante o velório, a mãe da atriz precisou receber auxílio após passar mal.

Além de sua participação em Coração de Mãe, Ece Irtem construiu carreira na televisão turca em produções de sucesso e também tinha formação em ópera e canto pela Universidade Yasar. Sua morte continua cercada de questionamentos, enquanto familiares aguardam a conclusão dos exames que deverão esclarecer oficialmente a causa do falecimento.