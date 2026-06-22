A morte de Daveigh Chase, voz original de Lilo na animação Lilo & Stitch (2002), continua comovendo colegas de profissão e fãs ao redor do mundo. No último domingo, 21, os diretores Chris Sanders e Dean DeBlois prestaram uma homenagem à atriz por meio de uma ilustração publicada nas redes sociais, poucos dias após a confirmação de sua morte aos 35 anos.

Conhecida por dar vida à protagonista do clássico da Disney, Daveigh marcou uma geração com sua interpretação da menina havaiana que desenvolve uma improvável amizade com um alienígena. A homenagem dos cineastas resgatou justamente elementos que fizeram parte da trajetória da personagem e emocionaram admiradores da franquia.

A arte compartilhada por Sanders e DeBlois mostra Stitch enxugando as lágrimas enquanto oferece um sanduíche de manteiga de amendoim ao peixe Fofuxo, personagem recorrente da animação. Ao lado do alienígena também aparece Xepa, a inseparável boneca de Lilo.

A imagem foi interpretada pelos fãs como uma despedida delicada e simbólica à atriz, que ajudou a transformar a personagem em um dos rostos mais queridos da Disney nos anos 2000.

Além do filme original, Daveigh Chase voltou a emprestar sua voz para outras produções derivadas da franquia, incluindo Stitch! O Filme (2003), Leroy & Stitch (2006) e Lilo & Stitch: A Série, exibida entre 2003 e 2006. Curiosamente, o próprio Chris Sanders foi o responsável pela voz original de Stitch.

Carreira além da Disney

Embora seja lembrada por seu trabalho em Lilo & Stitch, Daveigh também conquistou notoriedade ao interpretar Samara Morgan no filme de terror O Chamado (2002). Na época, ela tinha apenas 12 anos e impressionou o público ao viver a misteriosa personagem que aterrorizava vítimas por meio de uma fita de vídeo amaldiçoada.

Sua carreira começou ainda na infância, aos 8 anos, com participações em produções de televisão. Ao longo dos anos, ela passou por séries de sucesso como Sabrina, Aprendiz de Feiticeira e CSI: Investigação Criminal. Seus últimos trabalhos conhecidos foram realizados em meados de 2016.

Últimos anos e causa da morte

Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, Daveigh morreu em decorrência de complicações causadas por uma meningite. O quadro evoluiu para uma sepse, além de uma infecção na corrente sanguínea, resultando em falência múltipla dos órgãos.

A situação da atriz nos últimos anos também veio à tona após sua morte. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, sua mãe, Cathy Chase, revelou que não tinha contato com a filha desde 2019 e que costumava procurar informações sobre seu paradeiro em registros públicos e relatórios médicos de Los Angeles.

A homenagem publicada pelos criadores de Lilo & Stitch reforçou o impacto deixado por Daveigh Chase na cultura pop. Mesmo décadas após o lançamento da animação, sua voz permanece associada a uma das personagens mais queridas da Disney, mantendo viva a memória de seu trabalho para milhões de fãs.