Sasha está grávida? João Lucas explica mão na barriga da amada em aniversário

João Lucas, marido de Sasha, gerou comentários nas redes sociais após aparecer em vídeo com a mão na barriga da amada. Quando questionado a respeito de uma possível gravidez da companheira, o artista negou.

Em entrevista à Quem, ele explicou a confusão. "Sasha não tá grávida, foi apenas uma brincadeira de pedido ao assoprar a vela do bolo", disse em referência à ação que teve no vídeo.

Em um story publicado em seu perfil no Instagram, João Lucas aparece assoprando velas de um bolo, em seguida, colocando a mão na barriga de Sasha, o que deu início aos rumores.

Ainda, após o movimento, Sasha ri e tira a mão do marido de sua barriga.

Em 2026, os dois completaram 5 anos de casamento.