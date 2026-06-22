Picasso roubado é encontrado pela polícia em operação de apreensão de drogas

Um quadro roubado de Pablo Picasso foi encontrado pela polícia francesa durante uma busca de rotina em uma casa pertencente à tia de um suspeito de tráfico de drogas, no subúrbio de Ormesson-sur-Marne, no sudeste da França.

O jornal francês Le Parisien noticiou que se trata de uma das obras da série de retratos de Marie-Thérèse Walter, amante de Picasso, pintados pelo artista cubista em 1937, com valor estimado entre 12 milhões e 15 milhões de euros. A autenticidade da obra foi confirmada.

Um homem de 37 anos, que trabalhava como segurança em uma empresa de Paris especializada no armazenamento de obras de arte valiosas, foi preso após a descoberta. Ele admitiu ter levado o Picasso da garagem e disse aos policiais que estava "tentando demonstrar falhas de segurança dentro da empresa", reportou o Le Parisien.

Outras três pessoas foram presas e compareceram ao tribunal para uma audiência preliminar na última sexta-feira, 19. A previsão é que o julgamento comece em agosto deste ano.

Quem foi Marie-Thérèse Walter

Nascida em 1909, Marie-Thérèse era uma modelo francesa conhecida como a "musa de ouro" do artista; ela iniciou um relacionamento com Picasso quando tinha 17 anos, e ele, 45. Na época, o pintor era casado com a bailarina russa Olga Khokhlova.

Ela engravidou de Picasso em 1934. Depois disso, Khokhlova deixou o pintor e levou o filho do casal para o sul da França.

Posteriormente, Picasso iniciou um relacionamento com a fotógrafa surrealista Dora Maar, mantendo vínculos tanto com ela quanto com Walter nos anos seguintes.