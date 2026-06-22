'A Virgínia por quem me apaixonei não existe mais', diz Zé Felipe

Em entrevista ao portal Leo Dias, Zé Felipe comentou sua atual relação com Virginia, ex-esposa e mãe de seus filhos. Apesar dos rumores, o cantor disse que a mulher "por quem me apaixonei não existe mais".

Durante a conversa, o cantor refletiu sobre sua vida nos últimos anos, além do relacionamento com a empresária e como sua vida mudou desde então. "Não demos certo como marido e mulher, até porque a Virginia que eu me apaixonei como homem lá atrás não existe mais", disse. "E acho que o Zé que ela se apaixonou não existe mais."

O cantor comentou ainda que tem a ex-esposa, que é também ex de Vini Júnior, como sua "melhor amiga" e que os dois mantém contato diário.

"Hoje, não. Mas não sei, daqui 5, 10 anos", comentou sobre um possível retorno do relacionamento. "Mas eu tenho a Virginia como minha melhor amiga, e quero continuar assim. Então se me virem viajando com a Virginia e meus filhos, é total amizade", disse a Leo Dias.