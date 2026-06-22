Prefeitura cede à PF por 40 anos terreno em SP para construção de complexo de 10 mil m²

A Prefeitura cedeu à Polícia Federal um terreno municipal de 5,5 mil metros quadrados para instalação do futuro Complexo da Superintendência Regional da PF em São Paulo, ao lado da atual sede, no bairro da Lapa, zona Oeste da capital. A PF em São Paulo concentra 35% de todo o movimento e serviços da corporação no País.

A área cedida vai abrigar uma construção de 10 mil metros quadrados onde serão alojados a Polícia Administrativa, os laboratórios da perícia criminal federal, papiloscopia e identificação humana, o centro de treinamento e capacitação de agentes; unidades de apoio operacional e também espaços de convivência e suporte aos servidores.

O Termo de Concessão Administrativa de Uso, a título gratuito, foi assinado nesta segunda, 22, pelo superintendente da PF, delegado Rodrigo Sanfurgo, e pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). "A meta da Polícia Federal é ampliar sua capacidade para permitir cada vez mais um atendimento rápido ao cidadão", disse o delegado Rodrigo Sanfurgo, chefe da PF em São Paulo. Ele detalhou que apenas o setor de imigração faz mil atendimentos por dia - cerca de 2,5 mil passaportes são expedidos diariamente.

"Estamos entregando as condições para que a Polícia Federal amplie sua capacidade de atuação em São Paulo", declarou o prefeito Ricardo Nunes. "Isso significa mais estrutura, mais eficiência e melhores serviços prestados ao cidadão."

Na avaliação de Nunes, a PF 'presta um serviço fundamental para o país e para a população'. Ele citou como exemplo as investigações sobre as fraudes bilionárias do caso Master, que envolve políticos e gestores públicos. Durante a cerimônia, Sanfurgo e Nunes conversaram sobre o Smart Sampa - programa de segurança instalado pelo emedebista na cidade.

A área objeto da concessão é composta por três imóveis contíguos à atual sede da PF, totalizando 5.504,67 m². A construção do anexo ainda será licitada.

Os imóveis foram desapropriados pela Prefeitura, mediante pagamento de indenização. A administração realizou intervenções voltadas à preparação e qualificação da área, incluindo serviços de adequação do terreno, implantação de infraestrutura de apoio e melhorias necessárias à sua ocupação e utilização pela PF.

Desde dezembro de 2024, a área vem sendo utilizada pela PF por meio de Termo de Permissão de Uso, atendendo necessidades operacionais imediatas da instituição.

A Lei Municipal nº 18.282, de 1º de julho de 2025, autorizou a concessão administrativa de uso da área à União, pelo prazo de 40 anos, sem ônus, com a finalidade de viabilizar a ampliação das instalações da corporação e a construção do futuro Complexo.

Segundo a PF, a assinatura do termo representa etapa fundamental para o desenvolvimento do empreendimento e para o início das próximas fases de planejamento e implantação do complexo.

Paralelamente à formalização da concessão, a PF concluiu o Programa de Necessidades do empreendimento, documento que estabelece as diretrizes de ocupação da área e a destinação dos novos espaços.

O projeto conceitual contempla a construção de um novo edifício com 10.158 m² de área construída, distribuídos entre térreo e sete pavimentos. "A nova estrutura permitirá ampliar a capacidade instalada da Polícia Federal em São Paulo, concentrando serviços estratégicos e proporcionando melhores condições para o atendimento à sociedade e para o desempenho das atividades institucionais", destacou Rodrigo Sanfurgo.

Para o superintendente da PF, a concessão da área representa 'importante marco da cooperação institucional entre a Prefeitura de São Paulo e a Polícia Federal'. Sanfurgo pontua que o novo prédio irá viabilizar, além da expansão das instalações, a implantação de um complexo moderno e adequado às demandas atuais e futuras da segurança pública, com reflexos positivos na capacidade operacional da Polícia Federal, na qualidade do atendimento prestado ao cidadão e na eficiência dos serviços públicos oferecidos à sociedade.