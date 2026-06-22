Ex-paquita diz que Robson Barros tratava de um câncer antes de morrer aos 57 anos

Robson Barros, ex-paquito dos programas de Xuxa Meneghel na década de 1980, morreu no último sábado, 20, aos 57 anos. Antes da morte, ele conseguiu se despedir de amigos próximos. A família anunciou a notícia nas redes sociais, mas não informou a causa.

Em entrevista ao Gshow, a ex-paquita Andrea Veiga revelou que Robson tinha um câncer raro do sistema gastrointestinal. Segundo ela, amigos que trabalharam com ele no programa da Xuxa criaram um grupo para enviar mensagens de apoio em vídeo durante o tratamento.

"A gente, de uma certa forma, pôde ter uma despedida com ele, podendo dizer para ele o quanto a gente gostava dele", afirmou Andrea. A ex-paquita contou ainda que a iniciativa aproximou antigos colegas e permitiu que Robson recebesse demonstrações de carinho nos últimos momentos de vida.

A morte de Robson Barros foi lamentada por diversos colegas, incluindo Xuxa. A apresentadora publicou um vídeo em que ele canta no Xou da Xuxa como homenagem.

"Meu Robson Paulistinha. Você foi e é um cara incrível. Que Deus te receba com um sorriso lindo e muito carinho. Você merece todos os aplausos, meu eterno paquito. Te amamos", escreveu.