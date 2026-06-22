Anvisa libera venda de parte dos produtos Ypê

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta segunda-feira (22), a venda de parte dos produtos da marca Ypê fabricados a partir de 1º de janeiro de 2026 que estavam suspensos. A nova medida atinge detergentes, desinfetantes e lava-roupas da marca.
A decisão foi tomada após a Química Amparo, fabricante da marca, apresentar novos resultados satisfatórios para todos os lotes desses itens fabricados este ano. Contudo, a proibição original continua valendo para os lotes antigos de qualquer produto da marca que tenham numeração final 1.
A decisão foi tomada após a Química Amparo, fabricante da marca, apresentar novos resultados satisfatórios para todos os lotes desses itens fabricados este ano. Contudo, a proibição original continua valendo para os lotes antigos de qualquer produto da marca que tenham numeração final 1.
Lista de produtos liberados
Lava-louças (detergentes)
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê toque suave
Desinfetantes
- Bak Ypê
- Pinho Ypê
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê toque suave
Desinfetantes
- Bak Ypê
- Pinho Ypê
Lava-roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act