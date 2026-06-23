Unidades afetadas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), três unidades de Atenção Primária que atendem a região de Rio das Pedras precisaram suspender as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, por causa da violência. O atendimento ao público presencial seguiu ocorrendo sem intercorrências. Já a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) informou que duas unidades escolares na comunidade foram impactadas diretamente por causa dos tiroteios e as aulas do dia foram suspensas.