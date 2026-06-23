Rotina de violência em meio ao cenário de guerra

No sábado (20), um confronto entre criminosos e policiais militares terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas.

Na manhã da última sexta (19), mais uma guerra entre criminosos provocou intenso tiroteio na região e impactou a circulação de ônibus na área. Segundo relatos de moradores, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam invadido a comunidade dominada pela milícia.

No mesmo dia, comerciantes revelaram ao MEIA HORA a rotina de medo em meio aos confrontos. Segundo uma das denúncias, além das constantes trocas de tiros, moradores e trabalhadores enfrentam cobranças de taxas abusivas impostas por criminosos.