Homem mata ex-companheira

Uma mulher, identificada como Yasmim Rodrigues da Silva, foi morta a facadas pelo ex-namorado, ontem (22), na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. A mãe dela também ficou ferida durante o ataque e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde da região.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime é o ex-companheiro da vítima. Ele teria ido à casa dela sob o pretexto de levar fraldas para a filha do casal, de 2 anos. No local, ele esfaqueou a ex e a mãe dela, que tentou defender a filha.

As duas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. Yasmim não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já a mãe da vítima foi atendida pela equipe médica e recebeu alta.

Uma vizinha da família, que preferiu não se identificar, relatou ter ouvido os gritos no momento do ataque. Segundo ela, moradores tentaram socorrer a vítima em meio ao desespero. "Ele esfaqueou ela, chama o carro", disse a testemunha ao relembrar os gritos da mãe da jovem.

A moradora afirmou que, ao chegar na rua, a situação já era crítica e a vítima estava sendo retirada por populares. "Ela saiu praticamente morta, estava mole", contou.