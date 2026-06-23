Criança baleada

Uma criança de 7 anos morreu, na manhã de ontem, após ser baleada na cabeça, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A menina estava escondida no closet quando foi atingida.

Segundo informações iniciais, a vítima, identificada como E.C.S.B., teria sido atingida quando criminosos armados invadiram a casa da família durante a madrugada, à procura do pai dela. Os homens fugiram do local após o disparo.

Muito abalada, a mãe da menina falou com a imprensa na porta da delegacia e contou que pediu à filha para que se escondesse no closet quando percebeu que a casa estava sendo invadida.

"Não tinha nada. Eles foram lá e atiraram nela. Uma inocente. Uma menina que sonhava, que tinha sonhos, Jesus, e eles tiraram a vida da minha filha. Eu peço a justiça de Deus e dos homens. Que eles prendam quem fez essa maldade com a nossa filha. Eles arrombaram a nossa casa e entraram lá falando que eram do Bope, falando que eram polícia. Ficaram procurando as pessoas na casa. Pedi para a minha filha se esconder dentro do closet. Ela se escondeu debaixo das roupinhas e deve ter saído para olhar quando ele atirou nela", disse.

Crianças baleadas

Desde o início de 2026, ao menos sete crianças foram vítimas de disparos de arma de fogo no estado do Rio de Janeiro, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado.

No ano passado, o número de vítimas chegou a 16 — mais do que o dobro do registrado até agora.