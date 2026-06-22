PF faz Operação Guardiões de Fogo e prende um por fraude na concessão de registro de CACs

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta segunda-feira, 22, um homem por posse ilegal de arma de fogo e contrabando de cigarros e equipamentos clandestinos de recepção de sinal de TV. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão durante a Operação Guardiões de Fogo, em Belo Horizonte.

A operação teve como objetivo combater a posse ilegal de armas de fogo supostamente obtidas por fraude no processo de concessão de registro de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs).

Segundo as investigações, o suspeito teria utilizado documentos inaptos durante a fase de concessão do registro, burlando os requisitos legais exigidos para aquisição e para manutenção de armas de fogo.

Além da prisão em flagrante, a Polícia Federal apreendeu cerca de 100 pacotes de maços de cigarros, 38 aparelhos de recepção ilegal de sinal de TV, 130 munições, 48 cheques e duas armas de fogo.