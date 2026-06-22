Grávida de Endrick, Gabriely Miranda mostra momentos ao lado do jogador durante folga

A modelo e influenciadora Gabriely Miranda, esposa do jogador Endrick, compartilhou, na noite desta segunda, 22, nas redes sociais, alguns momentos ao lado do atacante da seleção brasileira.

"Quando temos um tempinho juntos, tudo se torna ainda mais especial quando encontramos um lugar que nos faz sentir em casa", escreveu a modelo grávida de seis meses do primeiro filho do casal.

Nos registros, Gabriely e Endrick aparecem em momentos românticos e aproveitando em família a folga do atleta em mansão de Nova Jersey, nos EUA, onde estão hospedados para acompanhar a Copa do Mundo.

O casal se casou no civil em setembro de 2024. A cerimônia para celebrar a união aconteceu em julho do ano seguinte.

Em abril deste ano, eles anunciaram que estão à espera do primeiro filho.