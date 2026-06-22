Confira os resultados dos jogos de segunda-feira (22) na Copa

As seleções dos grupos I e J entraram em campo nesta segunda-feira (22) na Copa do Mundo de 2026.

O maior destaque foi a atual campeã, Argentina, que venceu a Áustria com placar de 2 a 0. O atacante Lionel Messi se isolou como o maior artilheiro dos Mundiais masculinos ao marcar os dois gols contra os austríacos e garantir a classificação dos argentinos para o mata-mata.

>> Veja os resultados dos jogos desta segunda-feira:

Argentina 2 x 0 Áustria (Grupo J)

A Argentina venceu a Áustria com dois gols de Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro de Copas. Com seis pontos, a Argentina lidera o Grupo J. Pela última rodada da fase de grupos, os hermanos voltam a jogar em Dallas, agora com a seleção jordaniana, às 23h de sábado (27).

França 3 x 0 Iraque (Grupo I)

A França venceu por 3 a 0 o Iraque, com dois gols de Kylian Mbappé. O atacante já tem 16 gols marcados em três Copas do Mundo. Os franceses assumem a liderança do grupo. O início do segundo tempo da partida foi adiado devido a tempestades, e o jogo só foi retomado após mais de duas horas.

Noruega x Senegal (Grupo I) - em andamento

Com uma vitória, a Noruega chega a seis pontos, garantindo vaga na próxima fase. O Senegal busca seus primeiros pontos, na esperança de, com uma vitória na rodada final contra o Iraque, tentar se classificar entre os oito melhores terceiros colocados.

Jordânia x Argélia (Grupo J) - em andamento

A última partida do dia será entre Jordânia e Argélia, que buscam avançar entre as oito melhores terceiras colocadas, após derrotas na primeira rodada.