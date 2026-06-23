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Incêndio de grandes proporções atinge galpões de autopeças na Lapa, zona oeste de SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu dois galpões que armazenam peças automotivas na madrugada desta terça-feira, 23, na Lapa, zona oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 10 mil metros quadrados foram atingidos pelas chamas.

A ocorrência foi registrada por volta de 0h38 na Rua Emílio Goeldi. Treze viaturas foram mobilizadas para combater o fogo.

De acordo com a corporação, os galpões armazenavam materiais como plástico, papel e ferro. Não há informações sobre vítimas nem sobre as causas do incêndio.

Durante toda a madrugada e já no início da manhã desta terça, equipes ainda atuavam no local para o trabalho de combate às chamas.

O incêndio também provocou reflexos em bairros vizinhos. Nas redes sociais, moradores relataram forte cheiro de fumaça e a presença de fuligem em diferentes pontos da cidade.

Alguns afirmaram ter fechado portas e janelas para evitar a entrada da fumaça nas residências, enquanto outros relataram desconforto respiratório, irritação e até sangramento nasal atribuído à inalação da fumaça e da fuligem.

Até o início da manhã desta terça, não havia informações oficiais sobre atendimentos médicos relacionados à ocorrência.

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