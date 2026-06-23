Virada no tempo traz chuva e derruba temperaturas em SP; veja quando

A formação de uma frente fria muda o tempo nesta terça-feira, 23, na cidade de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a quantidade de nuvens aumenta e há potencial para chuvas de fraca a moderada intensidade em alguns momentos, pelo menos até a próxima quinta-feira, 25.

A condição climática melhora no decorrer da sexta-feira, 26, ainda com muitas nuvens, porém com períodos de sol. "As simulações atmosféricas mais recentes indicam um fim de semana com tempo firme, sem previsão de chuva e com elevação gradual das temperaturas", estima o CGE.

Na quarta-feira, 24, o sistema frontal ainda mantém o tempo fechado e chuvoso na capital paulista, que deve registrar temperatura mínima de 12°C e máxima que não deve superar os 14°C. "Essa pequena amplitude térmica, associada à presença do ar frio polar, vai causar uma forte sensação de frio no decorrer do dia", acrescenta o órgão municipal.

O tempo instável e chuvoso segue no decorrer da quinta-feira, porém com menor volume de precipitação. Será mais um dia com pequena amplitude térmica e temperatura máxima prevista de apenas 15°C.

Chegada do inverno

O inverno de 2026 começou no domingo, 21, e, segundo a Climatempo, a primeira semana da estação será marcada por chuvas e um frio mais intenso nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

O frio mais acentuado deve-se ao deslocamento de uma massa de ar de origem polar. Há a possibilidade de neve em Estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de chances de geada em áreas de Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

O início do inverno também será marcado por chuvas. No Sudeste e no Centro-Oeste as chances de chuvas serão maiores ao menos até quinta-feira. Há, inclusive, o risco de chuvas moderadas a fortes e com raios.