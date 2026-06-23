Matt Duffer diz que precisa de um tempo longe da série 'Stranger Things'

Após quase uma década dedicada ao universo de Stranger Things, Matt Duffer revelou que está tentando se afastar emocionalmente da série. Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, o cocriador da produção da Netflix contou que precisa de um tempo para processar o fim da história e se desconectar da relação construída com a obra e sua comunidade de fãs ao longo dos anos.

Durante a conversa, Matt e seu irmão, Ross Duffer, comentaram que costumavam passar horas acompanhando discussões e teorias sobre a série em fóruns online. Segundo eles, o hábito era divertido em muitos momentos, mas também os expunha a críticas e comentários negativos.

Ross Duffer afirmou que sempre achou interessante observar a reação do público aos personagens e aos rumos da trama.

"É fascinante ver como as pessoas reagem às coisas, como reagem aos diferentes personagens, e rir quando você percebe o quão equivocadas são as teorias delas. Não é muito frequente, mas às vezes acontece", disse o diretor durante o podcast.

Matt completou dizendo que, embora parte das discussões fosse divertida, alguns comentários acabavam sendo agressivos. "Às vezes é maldoso, mas tudo bem", afirmou.

O criador também explicou que está se afastando das comunidades de fãs neste momento de transição profissional. "Acho que estamos em um momento muito estranho, em que estou tentando me desconectar da série. É esquisito. Então, me sinto um pouco distante dos fãs agora. Mas acho que só preciso de um tempo", declarou.

O peso de dez anos em Hawkins

A trajetória dos Irmãos Duffer ficou diretamente ligada ao fenômeno que transformou a cidade de Hawkins em um dos cenários mais populares da cultura pop recente. Lançada em 2016, Stranger Things acompanhou um grupo de adolescentes envolvidos em experimentos secretos, criaturas sobrenaturais e conspirações governamentais nos Estados Unidos dos anos 1980.

Segundo Matt, encerrar esse ciclo tem sido mais difícil do que imaginava. "Foram quase dez anos vivendo e respirando esse mundo. Desconectar não é como virar uma chave", afirmou.

Mesmo após o fim da série principal, o interesse do público permanece elevado. Debates sobre o desfecho da produção, análises dos personagens e especulações sobre os próximos projetos ligados à franquia continuam movimentando as redes sociais.

Nova fase longe da Netflix

Agora, os Irmãos Duffer iniciam uma nova etapa na carreira. Em abril deste ano, os criadores oficializaram sua saída da Netflix e fecharam um acordo de exclusividade de quatro anos com a Paramount.

O primeiro projeto dessa parceria será um longa-metragem descrito pelo estúdio como um "filme-evento". A produção ainda não teve título divulgado nem detalhes revelados, mas a estreia está prevista para 3 de novembro de 2028.

Enquanto se preparam para esse novo desafio, Matt e Ross parecem determinados a deixar Stranger Things para trás, ao menos por algum tempo.