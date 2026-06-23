Ator de 'The Pitt' revela câncer associado ao HPV e faz alerta: 'Vacinem seus filhos'

O ator e comediante Moshe Kasher revelou que foi diagnosticado com câncer nas amígdalas associado ao HPV (papilomavírus humano). Conhecido por sua participação na série The Pitt, o artista compartilhou a notícia nas redes sociais e aproveitou o relato para alertar seguidores sobre a importância da vacinação e dos exames preventivos.

Em uma publicação feita no Instagram no último domingo, 21, Kasher contou que descobriu a doença após encontrar um caroço na garganta e precisou passar por uma cirurgia para a retirada do tumor. Apesar do momento delicado, o ator manteve o tom bem-humorado que marca sua carreira.

"Feliz Dia dos Pais. Algumas péssimas notícias. Escrevi isso sob efeito de muita oxicodona", brincou na legenda que acompanhava imagens registradas durante sua recuperação.

Ao detalhar o procedimento, o comediante recorreu ao humor para descrever a experiência. Segundo ele, a operação durou cerca de cinco horas e envolveu a remoção do tumor e parte dos tecidos afetados.

"Dois dias atrás, um robô cirúrgico judeu no Cedars-Sinai puxou minha mandíbula por cinco horas, retirou o tumor, cortou minha garganta e dissecou meu pescoço", escreveu.

Kasher também relatou os efeitos do pós-operatório. "Minha língua foi prensada e puxada para fora da minha boca, e está tão inchada e machucada. Eu falo como o personagem do filme Uma Lição de Amor", comentou.

Apesar das piadas, o ator admitiu que os últimos meses foram marcados por medo e incerteza. "Esta tem sido a experiência mais aterrorizante e consumidora da minha consciência em toda a minha vida. Minha vida tem sido puro terror. Meditação, lágrimas e planejamento médico", desabafou.

Trabalho em meio ao diagnóstico

Durante o tratamento, Kasher conciliou consultas, exames e compromissos profissionais. O artista atuava como roteirista do filme The Comeback King, dirigido por Judd Apatow e estrelado por Glen Powell.

"Sinceramente, não consigo acreditar que consegui trabalhar em um filme inteiro enquanto lidava com isso, mas Judd não poderia ter sido um amigo mais gentil, solidário e acolhedor", afirmou.

Segundo o ator, os médicos estão otimistas em relação ao tratamento. Ele ainda aguarda a definição sobre a necessidade de radioterapia, mas destacou que o tipo de câncer apresenta altas taxas de cura.

"Vai ser um verão longo, mas a boa notícia é que o tipo de câncer que eu tenho tem uma taxa de cura incrivelmente alta, na faixa dos 95%", revelou.

Alerta sobre o HPV

Ao final do relato, Kasher transformou sua experiência pessoal em um alerta de saúde pública. O ator chamou atenção para o aumento dos casos de câncer de amígdala relacionado ao HPV, especialmente entre homens mais jovens.

"A outra boa notícia é que este é um câncer que você pega através do sexo. Então é legal que agora vocês saibam oficialmente que eu realmente transei", brincou.

Em seguida, adotou um tom mais sério para reforçar a importância da prevenção. "A má notícia é que o câncer de amígdala associado ao HPV é uma epidemia entre homens com menos de 55 anos. Façam exames e vacinem seus filhos, pelo amor de Deus. Acreditem em mim: vocês não querem que seus filhos passem por isso."

Ao encerrar a publicação, Kasher afirmou que pretende focar na recuperação antes de retomar a agenda de apresentações e gravações. "Vou continuar. Vou melhorar. Sou muito grato por ter uma vida que vale a pena viver e uma filha para criar neste Dia dos Pais", concluiu.