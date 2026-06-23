Ana Hickmann comenta bloqueio de bens da apresentadora na Justiça

A Justiça determinou o bloqueio de cinco veículos da Hickmann Serviços, empresa de Ana Hickmann, em processo movido contra a companhia. A ação, movida por um empresário, cobra uma dívida de R$ 117 mil, referente a três cheques sem fundo emitidos em favor do requerente.

Procurada pelo Estadão, a assessoria de Ana afirmou que "a cobrança em discussão tem origem em um empréstimo realizado em 2022 ao então representante da empresa, Alexandre Correa, e não à apresentadora Ana Hickmann".

"Desde o início do processo, a defesa questiona a origem da dívida e o aumento significativo dos valores cobrados em razão dos juros", afirma a assessoria. "Também foram solicitadas perícia e outras provas para esclarecer os fatos, mas esses pedidos não foram aceitos pelos tribunais. A decisão divulgada não encerra o caso."

Segundo o comunicado, os advogados da apresentadora seguirão "adotando todas as medidas cabíveis para buscar o esclarecimento dos fatos e a correta apuração das responsabilidades envolvidas".

Os veículos bloqueados são: Toyota Hilux, Renault Kwid Life, Saveiro, Fiat Toro e uma moto Yamaha Factor. Os bens podem ser penhorados caso a dívida não seja paga.