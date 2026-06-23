Diogo Nogueira tem cordas vocais comprometidas após infecção e cancela agenda de shows

Diogo Nogueira precisou fazer mudanças em sua agenda de apresentações após ser diagnosticado com uma infecção viral que comprometeu suas cordas vocais. A informação foi divulgada pela equipe do cantor na última segunda-feira, 22, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais.

Por recomendação médica, o artista teve que adiar um dos compromissos da turnê Infinito Samba e cancelar outra apresentação prevista para os festejos juninos. A decisão ocorre em meio a uma sequência de problemas de saúde que têm afetado sua voz nos últimos meses.

O que aconteceu com Diogo Nogueira?

Segundo a nota oficial, Diogo enfrenta um quadro de disfonia intensa causado por uma infecção viral nas vias aéreas superiores, que acabou atingindo as pregas vocais.

"Em razão de um quadro de disfonia intensa, decorrente de uma infecção viral das vias aéreas superiores, com comprometimento das pregas vocais, conforme orientação médica, o cantor Diogo Nogueira precisará reagendar a apresentação da turnê Infinito Samba em Recife (PE)", informou a equipe.

Com isso, o show que aconteceria no dia 27 de junho foi transferido para 28 de agosto, no Teatro Guararapes. Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data, com possibilidade de reembolso para quem preferir.

Apresentação cancelada no São João

Além do adiamento em Recife, o cantor também precisou cancelar sua participação no São João de Aracaju, prevista para o fim de junho.

A equipe não informou quando Diogo deverá retomar a agenda completa de apresentações, mas destacou que a pausa é necessária para garantir a recuperação vocal.

Problemas de saúde se repetem

Esta não é a primeira vez que a saúde vocal do cantor interfere em seus compromissos profissionais neste ano. Em maio, Diogo revelou ter sido internado após receber o diagnóstico de laringite bacteriana.

Poucas semanas depois, durante participação no programa Encontro, da TV Globo, ele contou que também desenvolveu candidíase nas cordas vocais em decorrência de uma queda de imunidade.

"Tive uma baixa de imunidade muito forte por conta dos shows, do trabalho, e acabei pegando uma candidíase na corda vocal", explicou na ocasião.

Recuperação da voz

Na mesma entrevista, o cantor relatou que vinha realizando tratamentos específicos para recuperar a elasticidade das cordas vocais e evitar novos danos.

"Estou com um aparelho aqui que você puxa o ar e assopra para poder ajudar a dar elasticidade à corda vocal. Por isso que eu estou com essa voz grossa", contou.

Agora, diante de um novo problema envolvendo a voz, Diogo Nogueira volta a reduzir temporariamente o ritmo de trabalho para priorizar a recuperação. A expectativa é que o período de repouso vocal permita seu retorno aos palcos nas próximas semanas.