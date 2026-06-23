Turistas deitam no chão em mirante no Rio por conta de tiroteio: 'cena de guerra, até granada'

Cerca de 60 turistas que subiram o morro da favela Santa Marta, no Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 23, para ver o sol nascer foram surpreendidos pelo intenso tiroteio entre a polícia e traficantes. Eles tiveram de se abaixar a alguns deitaram no chão com medo de serem atingidos por bala perdida.

"Teve rajada e explosão de granada. Parecia que estávamos no Iraque", disse ao Estadão o fotografo Ari Kaye.

O tiroteio aconteceu durante uma operação contra traficantes do Comando Vermelho (CV) que, segundo a polícia, controla o tráfico na região. Os agentes cumpriam 44 mandados de prisão e 98 de busca expedidos pela Justiça.

O Mirante Dona Marta é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, conhecido pela vista panorâmica do Rio, incluindo a estátua do Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Kaye é fotógrafo e trabalha com venda de quadros autorais. Ele conta que o mirante estava fechado para obras e foi reaberto há poucos dias.

"Uma cliente ia ver o sol nascer e me pediu para fazer fotos. Moro em Botafogo e fui lá de carro. Por volta das 5h40 começou uma cena de guerra: tiros, rajadas, muitos tiros, granadas explodindo, era uma guerra mesmo", diz.

Ele diz que foi possível ver a movimentação de policiais armados com fuzis, após serem recebidos a tiros. "As pessoas começaram a se abaixar, aí todo mundo acabou se abaixando, algumas até se deitaram com medo de bala perdida."

Os tiros vinham da direção de Copacabana e numa sequência assustadora, segundo o fotógrafo. "Trabalho há muito tempo com isso, vou direto lá e nunca tinha visto uma situação assim, tão desesperadora", afirma.

Segundo ele, o tiroteio durou cerca de 25 minutos e, nesse período, o pessoal todo ficou acuado lá em cima. "Só depois que os tiros pararam e tudo se acalmou, começamos a descer. Muitos eram turistas, inclusive estrangeiros. É tempo de Copa, o Rio está cheio de turistas. É mais um episódio triste no Rio que vai reverberar no mundo inteiro", lamentou.

Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), a ação fez parte da Operação Contenção, uma ofensiva para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho. A operação mobilizou mais de uma centena de policiais e prendeu ao menos 4 suspeitos. O passageiro de um ônibus de linha foi atingido na perna por uma bala perdida, em uma via do Botafogo.