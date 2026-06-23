'Primo coruja', David Corenswet 'protege' Milly Alcock de paparazzo em estreia de 'Supergirl'

Primo de Milly Alcock nas telonas, David Corenswet não se escondeu quando um fotógrafo tentou chamar a atenção da atriz durante o tapete vermelho da estreia de Supergirl em Nova York, na última segunda-feira, 22. Em vídeo publicado pelo DiscussingFilm, o Superman dos cinemas impôs limites aos paparazzi presentes no evento após um deles tocar as costas da colega.

O vídeo mostra Corenswet, Milly, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult conversando quando um fotógrafo impaciente tenta chamar a atenção da intérprete da Supergirl tocando-a nas costas, expostas por seu vestido. Corenswet rapidamente deixa a roda de conversa para dar uma bronca no paparazzo.

Desde 2025, Corenswet é o rosto do Superman no novo DCU comandado por James Gunn e Peter Safran, estrelando o filme homônimo do herói. Milly, que fez sua estreia como Kara Zor-El/Supergirl na mesma produção, agora protagoniza Supergirl, que chega aos cinemas nesta semana.

Supergirl entra em cartaz no Brasil em 25 de junho. Superman está disponível para streaming na HBO Max.