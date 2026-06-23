'Klara e o Sol': Jenna Ortega vive robô que desafia limites para salvar adolescente

A Sony Pictures divulgou o primeiro trailer completo de Klara e o Sol, adaptação cinematográfica do romance homônimo de Kazuo Ishiguro. Dirigido por Taika Waititi, vencedor do Oscar por Jojo Rabbit, o longa aposta em uma mistura de ficção científica e drama para contar uma história sobre afeto, solidão e o que significa ser humano.

A prévia apresenta Jenna Ortega e Amy Adams à frente do elenco e oferece um primeiro olhar sobre o universo futurista da produção. Ambientado em uma sociedade onde inteligências artificiais são criadas para fazer companhia às pessoas, o filme acompanha uma robô que acaba desenvolvendo uma profunda ligação com uma adolescente em estado de saúde delicado.

Na trama, Klara (Jenna Ortega) é uma Amiga Artificial criada para oferecer apoio emocional e companhia. Dotada de uma capacidade incomum de observação, ela passa os dias aguardando ser escolhida até ser levada para a casa de Josie (Mia Tharia), uma jovem que enfrenta uma doença misteriosa, e de sua mãe (Amy Adams).

À medida que a saúde da garota se deteriora, a conexão entre as duas se fortalece. Determinada a ajudá-la, Klara inicia uma jornada em busca de respostas e possíveis soluções, enquanto tenta compreender sentimentos que vão além de sua programação.

O trailer sugere que a relação entre as personagens será o principal eixo emocional da narrativa, explorando temas como amor, empatia, perda e sacrifício.

Ficção científica com foco nas emoções

Diferentemente de muitas histórias sobre inteligência artificial que apostam em conflitos entre humanos e máquinas, Klara e o Sol utiliza a tecnologia como ferramenta para refletir sobre questões profundamente humanas.

A adaptação preserva a essência do livro de Ishiguro ao apresentar o mundo através do olhar de uma personagem artificial que tenta entender emoções, relações familiares e a complexidade dos vínculos afetivos.

Elenco reúne grandes nomes

Além de Jenna Ortega, que vive um dos momentos mais populares de sua carreira, o filme conta com Amy Adams, Steve Buscemi, Natasha Lyonne e Simon Baker.

O roteiro é assinado por Dahvi Waller, enquanto a direção fica a cargo de Taika Waititi, conhecido por equilibrar humor, sensibilidade e temas existenciais em suas produções.

Baseado em obra de Kazuo Ishiguro

Publicado em 2021, Klara e o Sol foi o primeiro romance lançado por Kazuo Ishiguro após receber o Nobel de Literatura, em 2017. O escritor também é autor de obras consagradas como Os Vestígios do Dia e Não Me Abandone Jamais.

A adaptação chega cercada de expectativa justamente pela combinação entre o material de origem, o elenco estrelado e a direção de Waititi. Nos Estados Unidos, a estreia está marcada para 23 de outubro de 2026.

A Sony Pictures ainda não anunciou a data de lançamento nos cinemas brasileiros.