TV Brasil estreia série de humor com Heloísa Périssé e Pretha Sousa

Com ambientação em Brasília, a obra acompanha a rotina da empreendedora dona Márcia, interpretada por Heloísa Périssé, e suas funcionárias manicures Adrielly (Pretha Sousa), Samantha (Carol Portes) e Jéssica (Verônica Debom), enquanto enfrentam os desafios da gestão de um microempreendimento e dilemas que atravessam a vivência das mulheres em sociedade

A partir de experiências do dia a dia, a série constrói diálogos sobre questões centrais para as mulheres, como empreendedorismo, machismo, violência, relações afetivas, economia do cuidado, meio ambiente e participação política. O salão de beleza acaba se tornando um espaço de troca onde surgem essas reflexões. A narrativa é conduzida pelo olhar de Adrielly, que registra o cotidiano com o celular e constrói, a partir dessas imagens, um diário em movimento sobre a cidade, as pessoas e também sobre ela mesma.

A presidente da EBC, Antonia Pellegrino, destaca a relevância da atração ao afirmar que o humor pode ter um papel estratégico na comunicação pública por sua capacidade de aproximar a audiência e tornar debates mais acessíveis. “Quando a gente fala com leveza e inteligência, consegue abrir espaço para conversas que muitas vezes encontram resistência em outros formatos”, ressalta. “Um humor afiado, como o próprio nome da série já diz, tem o poder de transformar o riso em reflexão”, acrescenta.

Um dos diferenciais da série é a participação de convidadas especiais que surgem como clientes do salão. Mulheres de destaque nas áreas da cultura, política, negócios e esporte entram em cena para conversas espontâneas enquanto fazem as unhas, arrumam o cabelo ou aguardam atendimento. Entre os nomes confirmados estão a campeã da ginástica Daiane dos Santos e a fundadora da Rede Mulher Empreendedora (RME), Ana Fontes. A proposta é deslocar o ambiente tradicional das entrevistas para um espaço cotidiano e informal, aproximando o público das histórias e perspectivas dessas mulheres.

“Afiadas traz assuntos sérios e importantes concernentes ao mundo feminino. São temas que causam curiosidade e profundidade, mas regados de muito humor. Ou seja, você vai ouvir falar sobre aquilo que você quis saber de uma maneira objetiva, leve e de uma forma que responde a questões que, às vezes, não são tão claras. As convidadas são maravilhosas, o elenco foi incrível, a direção, a produção... Eu amei participar de Afiadas e estou muito feliz com a estreia”, comenta Heloísa Périssé.

Entrevistas fora do lugar comum

A temporada de Afiadas contará com oito episódios de 26 minutos cada. Os temas e entrevistadas de cada edição são:

Episódio 1: Empreendedorismo feminino, com Raquel Virgínia, cantora, empreendedora e fundadora da Agência Nhaí; e Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora (RME) e do Instituto RME.

Episódio 2: Esporte e infância das meninas, com Daiane dos Santos, ícone da ginástica brasileira e embaixadora da ONU Mulheres; e Milly Lacombe, jornalista, escritora, roteirista e colunista.

Episódio 3: Relações tóxicas – de casa ao trabalho –, com Maíra Recchia, advogada especialista em gênero e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/SP.

Episódio 4: Economia do cuidado, com Ana Carolina Querino, representante adjunta da ONU Mulheres Brasil.

Episódio 5: Vida além do trabalho, com Veronica Oliveira, creator e palestrante.

Episódio 6: Meio ambiente e soberania alimentar, com Ana Carolina Amaral, jornalista ambiental e fundadora do The Next Question.

Episódio 7: Misoginia nas redes, com participação especial surpresa de uma personagem de videogame.

Episódio 8: Sexualidade e consentimento, com Lázara Carvalho, advogada e professora especialista em educação em relações étnico-raciais.

Exibição multiplataforma

Afiadas será exibida na TV Brasil e também nas plataformas digitais da emissora, como YouTube e o aplicativo TV Brasil Play, ampliando o acesso do público ao conteúdo.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Serviço

TV Brasil estreia programa Afiadas. Dia 26 de junho, sexta-feira, às 23h. A atração é semanal.

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