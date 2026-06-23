Incêndio na Lapa é controlado após quase 12h; prédio será demolido por risco de desabamento

O incêndio de grandes proporções que atingiu dois galpões que armazenam peças automotivas na madrugada desta terça-feira, 23, na Lapa, zona oeste de São Paulo, foi controlado, segundo o Corpo de Bombeiros. Cerca de 10 mil metros quadrados foram atingidos pelas chamas. O edifício será demolido.

A ocorrência foi registrada por volta de 0h38 na Rua Emílio Goeldi. Treze viaturas foram mobilizadas para combater o fogo. De acordo com a corporação, os galpões armazenavam materiais como plástico, papel e ferro. Não há informações sobre vítimas nem sobre as causas do incêndio.

O incêndio provocou reflexos em bairros vizinhos, como Perdizes e Vila Madalena. Nas redes sociais, moradores relataram forte cheiro de fumaça e a presença de fuligem em diferentes pontos da cidade.

Alguns afirmaram ter fechado portas e janelas para evitar a entrada da fumaça nas residências, enquanto outros relataram desconforto respiratório, irritação e até sangramento nasal atribuído à inalação da fumaça e da fuligem. Não há informações oficiais sobre atendimentos médicos relacionados à ocorrência.