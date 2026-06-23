Lula: Queremos punir quem rouba e vende mas é importante cidadão ter mais cuidado com celulares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 23, que os cidadãos precisam ter "mais cuidado" com os celulares quando andam nas ruas. Lula repetiu um conselho que tem se tornado comum nas grandes metrópoles: evitar usar o celular em espaços públicos sujeitos a assaltos e furtos.

A fala do presidente foi durante assinatura de decreto sobre o programa Celular Seguro. Lula disse que as pessoas precisam ver "se tem alguém de bicicleta perto de você fazendo pirueta" e tomar cuidado com o uso dos aparelhos em público.

"A hora em que você tiver que falar, olhe para o lado e veja se tem alguém perto de você, se tem alguém de bicicleta perto de você fazendo pirueta na bicicleta, porque você pode ser assaltado. Já vi muitas pessoas sendo assaltadas no centro de São Paulo, alguém passa de bicicleta e rouba o telefone. É importante que a gente quer punir quem rouba, quem vende, punir o crime organizado, mas é importante que você tenha mais cuidado para utilizar o celular, porque ele é patrimônio seu, é sua conta bancária, seu CPF. Se você não tomar cuidado, vai ter prejuízo", declarou o presidente.

Segundo Lula, o programa Celular Seguro, lançado para combater furtos e roubos de celulares, mostra que o poder público está "mudando definitivamente o trato" com quem rouba celular.

"Vim aqui assinar definitivamente o trato que o Poder Público tem dado às pessoas que roubam celular nesse País. A partir desse decreto, muita coisa vai mudar na atuação do governo federal, dos governos estaduais e também muita coisa vai mudar nas pessoas que ousarem roubar um celular daqui para frente", disse o presidente em evento realizado em São Paulo para a assinatura do decreto.

Lula disse que o programa contará com a participação dos 27 governadores, das agências reguladoras e de empresas de telecomunicação.

"O que a gente está dizendo é que, se você comprou um celular roubado sem saber que era roubado, você tem que procurar uma delegacia para entregar (o celular). Não tenha medo de procurar a delegacia porque você não vai ser preso, é só para devolver o celular", declarou o presidente.

O petista disse que a devolução de todos os aparelhos de telefone celular roubados, estimados por ele em 3 milhões, "não pode ser feita tudo no mesmo dia", mas "aos poucos".