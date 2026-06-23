Mick Jagger sugere que os Rolling Stones podem voltar à estrada em 2027 com nova turnê mundial

Mick Jagger, 82, vocalista do Rolling Stones, reacendeu as especulações sobre uma nova turnê mundial da banda ao sugerir que o grupo poderia retornar aos palcos em 2027.

Os rumores ganharam força com a participação de Mick no quadro Sunday Sitdown with Willie Geist, do programa Today, da NBC, no qual falou sobre os planos da banda após o lançamento de Foreign Tongues, previsto para 10 de julho.

"Quero muito... e estou pronto para ir", respondeu ele ao ser questionado se a banda planejava anunciar mais datas de shows. "Acho que não faremos shows este ano, mas espero que façamos no ano que vem", disse ele.

Em 2025, os Stones desistiram do calendário de shows de 2026 devido às dificuldades do guitarrista Keith Richards (82) em assumir a agenda de apresentações.

Na mesma linha da fala de Jagger no Sunday Sitdown, em maio deste ano, Richards disse à Associated Press que uma turnê mundial está fora de cogitação para 2026, mas não descartou a possibilidade para 2027.

À revista Rolling Stone, o guitarrista da banda também reforçou sua fala dizendo que não sabe se turnês são possíveis, mas que há alternativas. "É a viagem que desgasta. Mas vejo a possibilidade de fazermos uma residência em algum lugar. Seja onde for, Londres, Nova York, Paris, qualquer lugar. Eu tocaria em Roma! Mas não vejo por que não conseguiriam organizar alguns shows em um novo formato", disse.

Durante a entrevista, Jagger também elegeu seus álbuns preferidos da banda: Sticky Fingers, Beggars Banquet e Hackney Diamonds.