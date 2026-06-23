Bruna Biancardi diz que não depende do dinheiro de Neymar: 'Pago minhas contas'

A influenciadora e empresária Bruna Biancardi, 32, esposa de Neymar, respondeu às críticas de quem acredita que ela depende do jogador e disse ter sua independência financeira, trabalhar e ser responsável pelas próprias despesas.

Durante sua participação no podcast Elas Que Jogam, de Karla Felmanas, Bruna disse ainda contou que se incomoda com a ideia de que não trabalha por ser companheira do jogador.

"As pessoas acham que a gente não trabalha, que fica em casa, que é esposa troféu. Eu falo: gente, calma aí, porque eu tenho meus trabalhos, pago minha equipe, tenho salários para pagar. Eu ganho meu dinheiro, pago minhas contas", defendeu.

No bate-papo, Bruna também contou que conheceu Neymar através de um amigo em comum e que foi o jogador que a pediu em namoro.

Mãe de Mavie, 2, e Mel, de 11 meses, Biancardi espera a terceira filha com Neymar. A influenciadora revelou que a gestação foi planejada e que descobriu a gravidez um dia antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.