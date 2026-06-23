Lula inaugura primeira etapa das obras da 'nova' Serra das Araras

Rio - A primeira etapa das obras da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, foi inaugurada nesta terça-feira (23), em Paracambi, na Região Metropolitana. A cerimônia para lançar os quatro quilômetros de subida da via, no sentido São Paulo, contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A via conta com quatro faixas, acostamento, faixas de segurança e iluminação, além de oito novos viadutos no trecho. O governo estima que as obras da nova Serra das Araras já alcançam 70% de execução. O projeto tem como objetivo ampliar a segurança e a fluidez do tráfego em um trecho que recebe cerca de 390 mil veículos por mês, sendo 36% deles de carga.



As melhorias nos 626 quilômetros da concessão contam com investimento total de R$ 1,5 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para Lula, o banco está dando uma "lição ao mundo" ao financiar obras de interesse público. "Um banco de desenvolvimento serve para criar as condições para emprestar dinheiro para que as empresas possam fazer as obras que o Brasil precisa", declarou.



Concessões de estradas



Lula também elogiou o governo federal, que, segundo ele, "dá um banho em concessões de estradas" ao comparar o preço de pedágios entre vias estaduais e federais. De acordo com o presidente, as tarifas chegam a custar metade do valor cobrado em estradas concedidas por outros governos.



"Antigamente, o governador estabelecia um preço pela concessão da estrada e cobrava caro", afirmou.



"Foi feita uma concessão de rodovia no Estado de São Paulo com um pedágio a R$ 9. Nós fizemos a mesma coisa entre São Paulo e Minas Gerais e nosso pedágio era de R$ 2,50 a cada 100 quilômetros. Tem uma palavra chamada outorga, a gente não fazia e não cobrava pela estrada. O objetivo da concessão é garantir que a empresa ganhe seu dinheiro, mas ela faça a manutenção da estrada e cobre o preço mais barato para o usuário", disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo

