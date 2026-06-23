PM faz operação contra expansão do Comando Vermelho na Gardênia Azul e Muzema

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta terça-feira (23), operação nas comunidades da Gardênia Azul e Muzema, na Zona Sudoeste do Rio. A ação fez parte do combate à expansão territorial do Comando Vermelho na região.

fotogaleria

As operações foram feitas por agentes do Comando de Operações Especiais (COE), por meio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), com apoio do 18º BPM (Jacarepaguá), na Gardênia Azul, e 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), na Muzema.

A PM informou que a região de Rio das Pedras - que vive uma onda de violência devido à disputa entre a facção criminosa e milicianos - e seu entorno haviam recebido atenção especial das forças de segurança. O 18º BPM manteve o policiamento intensificado na área, com ações de patrulhamento e presença permanente, visando à prevenção de crimes, à preservação da ordem pública e ao aumento da sensação de segurança da população.

Durante o reforço do policiamento na comunidade Cidade de Deus, inclusive, agentes do mesmo batalhão avistaram homens armados que efetuaram disparos contra as equipes, resultando em confronto. Dois suspeitos foram detidos. Policiais também realizaram a apreensão de duas pistolas, cinco rádios transmissores e entorpecentes. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP.



Já na Muzema, as equipes recuperaram uma motocicleta e apreenderam drogas. Na mesma comunidade, as equipes também localizaram um imóvel utilizado como desmanche clandestino, contendo diversas peças de veículos roubados.

Na comunidade da Gardênia Azul, policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), após vasculhamento com cães farejadores especializados na detecção de armas e entorpecentes, localizaram uma grande quantidade de material ilícito escondido em um espaço entre as paredes de duas residências.

Impacto em unidades de saúde e escolas

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os serviços estão funcionando normalmente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seis unidades de Atenção Primária que atendem as regiões suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas. Outras três mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

A Secretaria de Estado de Educação do Rio (Seeduc) informou que nenhuma escola precisou ser fechada nas localidades. Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) disse que na Muzema e na Gardênia Azul as instituições de ensino atendem presencialmente.

Saiba mais