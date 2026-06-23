PM faz operação contra expansão do Comando Vermelho na Gardênia Azul e Muzema

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta terça-feira (23), operação nas comunidades da Gardênia Azul e Muzema, na Zona Sudoeste do Rio. A ação fez parte do combate à expansão territorial do Comando Vermelho na região.
As operações foram feitas por agentes do Comando de Operações Especiais (COE), por meio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), com apoio do 18º BPM (Jacarepaguá), na Gardênia Azul, e 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), na Muzema.
A PM informou que a região de Rio das Pedras - que vive uma onda de violência devido à disputa entre a facção criminosa e milicianos - e seu entorno haviam recebido atenção especial das forças de segurança. O 18º BPM manteve o policiamento intensificado na área, com ações de patrulhamento e presença permanente, visando à prevenção de crimes, à preservação da ordem pública e ao aumento da sensação de segurança da população.
Durante o reforço do policiamento na comunidade Cidade de Deus, inclusive, agentes do mesmo batalhão avistaram homens armados que efetuaram disparos contra as equipes, resultando em confronto. Dois suspeitos foram detidos. Policiais também realizaram a apreensão de duas pistolas, cinco rádios transmissores e entorpecentes. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP.
Já na Muzema, as equipes recuperaram uma motocicleta e apreenderam drogas. Na mesma comunidade, as equipes também localizaram um imóvel utilizado como desmanche clandestino, contendo diversas peças de veículos roubados.
Na comunidade da Gardênia Azul, policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), após vasculhamento com cães farejadores especializados na detecção de armas e entorpecentes, localizaram uma grande quantidade de material ilícito escondido em um espaço entre as paredes de duas residências.
Impacto em unidades de saúde e escolas
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os serviços estão funcionando normalmente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seis unidades de Atenção Primária que atendem as regiões suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas. Outras três mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.
A Secretaria de Estado de Educação do Rio (Seeduc) informou que nenhuma escola precisou ser fechada nas localidades. Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) disse que na Muzema e na Gardênia Azul as instituições de ensino atendem presencialmente.
Saiba mais
Na última quinta (18), a Polícia Civil encontrou o segundo cemitério clandestino utilizado por milicianos em Rio das Pedras. Na ação, foi localizado, em uma área de mata no alto da Estrada dos Sertões, um poço com cerca de 20 metros de profundidade que era usado para ocultar corpos de vítimas do grupo paramilitar que domina a região.
Na manhã de sexta (19), mais uma guerra entre criminosos provocou intenso tiroteio na região e impactou a circulação de ônibus na região. Segundo relatos de moradores, traficantes do Comando Vermelho teriam invadido a comunidade dominada pela milícia.
No mesmo dia, comerciantes revelaram a rotina de medo em meio aos confrontos. Segundo uma das denúncias, além de constantes trocas de tiros, moradores e trabalhadores enfrentam cobranças de taxas abusivas impostas por criminosos.
No mesmo dia, comerciantes revelaram a rotina de medo em meio aos confrontos. Segundo uma das denúncias, além de constantes trocas de tiros, moradores e trabalhadores enfrentam cobranças de taxas abusivas impostas por criminosos.
No sábado (20), um confronto entre criminosos e policiais militares terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas. Na madrugada desta segunda (22), um intenso tiroteio voltou a assustar moradores em Rio das Pedras.