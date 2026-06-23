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Zagueiro do Arsenal se esbalda no samba

Defensor italiano apareceu em vídeo cantando 'Tá Escrito', do grupo 'Revelação'

Riccardo Calafiori, do Arsenal, curte samba no Rio
Riccardo Calafiori, do Arsenal, curte samba no Rio -
Rio - O 'Samba do Trabalhador', evento que acontece às segundas-feiras no bairro do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro, recebeu uma visita ilustre nesta semana. De férias, já que a seleção italiana não se classificou para a Copa do Mundo, o zagueiro Riccardo Calafiori, do Arsenal, foi visto curtindo a noite por lá, com direito a 'palminhas' e à música 'Tá Escrito', do grupo 'Revelação'.
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O 'flagra' aconteceu na última segunda-feira (22) e saiu inclusive nos stories do evento no Instagram. Em fotos tiradas por fãs e postadas nas redes sociais, foi possível perceber que o defensor aproveitou a ocasião para experimentar uma cerveja brasileira. Além disso, em vídeo, deu para notar que Calafiori sabia cantar o samba perfeitamente.
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Nascido em Roma, o zagueiro do Arsenal vem de família italiana, mas demonstra interesse pela cultura do Brasil e tem passado os últimos dias no Rio de Janeiro. Nos stories de seu perfil no Instagram, o jogador publicou vídeos assistindo ao nascer do sol no Morro Dois Irmãos, no Leblon, e sobrevoando o Cristo Redentor de helicóptero.
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Após conquistar o campeonato inglês com o Arsenal e encerrar um jejum de 22 anos, o zagueiro aproveita suas férias passeando pela América do Sul. Antes de vir à Cidade Maravilhosa, Calafiori já havia visitado as famosas Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, mais especificamente no trecho do lado argentino, chamado "Garganta del Diablo".

Veja vídeo de Calafiori em samba no Rio

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