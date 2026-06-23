Zagueiro do Arsenal se esbalda no samba

Rio - O 'Samba do Trabalhador', evento que acontece às segundas-feiras no bairro do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro, recebeu uma visita ilustre nesta semana. De férias, já que a seleção italiana não se classificou para a Copa do Mundo, o zagueiro Riccardo Calafiori, do Arsenal, foi visto curtindo a noite por lá, com direito a 'palminhas' e à música 'Tá Escrito', do grupo 'Revelação'.
O 'flagra' aconteceu na última segunda-feira (22) e saiu inclusive nos stories do evento no Instagram. Em fotos tiradas por fãs e postadas nas redes sociais, foi possível perceber que o defensor aproveitou a ocasião para experimentar uma cerveja brasileira. Além disso, em vídeo, deu para notar que Calafiori sabia cantar o samba perfeitamente.
Nascido em Roma, o zagueiro do Arsenal vem de família italiana, mas demonstra interesse pela cultura do Brasil e tem passado os últimos dias no Rio de Janeiro. Nos stories de seu perfil no Instagram, o jogador publicou vídeos assistindo ao nascer do sol no Morro Dois Irmãos, no Leblon, e sobrevoando o Cristo Redentor de helicóptero.
Após conquistar o campeonato inglês com o Arsenal e encerrar um jejum de 22 anos, o zagueiro aproveita suas férias passeando pela América do Sul. Antes de vir à Cidade Maravilhosa, Calafiori já havia visitado as famosas Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, mais especificamente no trecho do lado argentino, chamado "Garganta del Diablo".
Veja vídeo de Calafiori em samba no Rio
Riccardo Calafiori, lateral do Arsenal e da seleção italiana, foi visto curtindo samba no Rio de Janeiro.— Gols do Brasileirão ️ (@golsdobrasil1) June 23, 2026
Reprodução pic.twitter.com/DrALQ1dVon