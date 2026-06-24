Carros e prédios atingidos

Carros também foram atingidos por disparos, assim como prédios residenciais no entorno da Praça Corumbá e da Rua São Clemente. Com a rotina alterada diante do tiroteio, moradores comentaram nas redes sociais sobre os momentos de tensão.

"Muito tiro no Dona Marta! Aqui no final da São Clemente está insuportável! Que guerra é essa, meu Deus?", escreveu um internauta. "Do nada, foi tão alto que parecia que o tiroteio estava na minha rua. Foi a hora em que me escondi no corredor com meus bichos", comentou outra.