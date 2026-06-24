'Coronel' do TCP é capturado

A Polícia Militar prendeu, na segunda-feira (22), Bruno da Silva Loureiro, de 43 anos, conhecido como Coronel e apontado como liderança do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade do Muquiço, entre Guadalupe e Deodoro, na Zona Norte do Rio.

Os agentes localizaram o foragido no momento em que ele deu entrada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, para passar por uma cirurgia em decorrência de uma infecção.

Coronel possui anotações por homicídio, tráfico de drogas e lesão corporal e é considerado um criminoso de altíssima periculosidade.

Em 2025, ele foi investigado como mandante do assassinato de Sther Barroso dos Santos, de 22 anos. Após ser abordada durante um baile funk na Vila Aliança, em Bangu, a jovem foi torturada até a morte.