Durante o velório, a mãe era a mais emocionada. Ela afirmou que nunca imaginou passar pela dor de enterrar uma filha. "Nunca pensei que um dia fosse enterrar minha filha. Ela era uma princesa. Era sorridente, alegre, carinhosa. Ela morreu por causa de uma violência que não tinha nada a ver com ela", lamentou.

Leandro disse que a covardia acabou com o que ele tinha de "maior". "Estou muito triste. A gente nunca imagina que uma coisa dessas vai acontecer dentro da nossa própria casa. Eu só peço justiça pela maldade que fizeram com ela. Eu sempre trabalhei, sempre cuidei da minha família, nunca fiz maldade com ninguém. E hoje estou aqui enterrando a pessoa que eu mais amava", pontuou.