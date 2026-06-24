Sábado tem pagodão de graça em Madureira

O Parque Madureira vai virar palco de uma grande comemoração no próximo dia 27 de junho. Para celebrar seus 75 anos de história, o Jornal O DIA promove uma festa gratuita com apresentações musicais, reunindo nomes conhecidos do samba e do pagode em uma programação voltada para toda a família.

A iniciativa marca um momento especial para o jornal, que ao longo de mais de sete décadas acompanhou os principais acontecimentos do Rio de Janeiro e manteve uma relação próxima com seus leitores. A proposta é transformar o aniversário em uma celebração aberta ao público, levando música e entretenimento para um dos espaços mais populares da cidade.

As atividades começam às 15h, com apresentação de DJ. A partir daí, o palco recebe atrações que prometem colocar o público para cantar e dançar durante toda a tarde e noite.

Pagode abre a programação

Às 16h, o grupo Primeiro Amor sobe ao palco. Com repertório marcado pelo pagode romântico, a apresentação abre oficialmente a sequência de shows da festa.

O grupo faz parte da história do gênero e traz músicas que seguem presentes nas rodas de samba, nos encontros entre amigos e na memória de quem acompanhou diferentes fases do pagode nacional.

A expectativa é de que o público chegue cedo para aproveitar toda a programação preparada para a comemoração dos 75 anos do jornal.

Samba e tradição no palco

Às 18h será a vez da Sociedade do Samba. O grupo levará ao Parque Madureira clássicos do samba e do partido-alto, estilos que fazem parte da identidade cultural carioca.

A presença da atração reforça a proposta do evento de valorizar ritmos que têm ligação direta com a história da cidade e com o cotidiano dos moradores do Rio.

Em um espaço conhecido por receber grandes encontros populares, a apresentação promete manter o clima de celebração durante o início da noite.

Encerramento com

Swing & Simpatia

Responsável pelo último show da programação, o Swing & Simpatia sobe ao palco às 20h30. O grupo encerra a festa com sucessos que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o pagode como um dos gêneros mais populares do país.

A apresentação fecha uma programação construída para celebrar não apenas o aniversário do jornal, mas também a conexão mantida ao longo dos anos com os cariocas.

Mais do que uma festa, o evento representa um agradecimento aos leitores que acompanham O DIA ao longo de sua trajetória. A comemoração também reforça a presença do veículo para além das páginas impressas e dos ambientes digitais, ocupando espaços de convivência e cultura da cidade.

A edição deste ano conta com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio especial da Guaracamp e da Unisuam.