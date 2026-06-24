Jornal O Dia faz 75 anos e quem ganha o presente é você

Rio - O jornal que tá todo dia colado com o carioca chegou aos 75 anos bombando! E para comemorar essas sete décadas e meia de pura parceria com o povo, o jornal O DIA vai parar o Parque Madureira no próximo sábado (27).

A boca vai esquentar a partir das 15h com um festão 100% gratuito, cheio de música, cultura e aquela energia que só a Zona Norte tem. É a forma do jornal agradecer o carinho de quem acorda e dorme com as nossas notícias.

A chapa começa a esquentar cedo com um DJ quebrando tudo nas carrapetas para animar a galera. Às 16h, o grupo Primeiro Amor chega com aquele pagodinho romântico de responsabilidade para fazer os corações amolecerem. Depois, às 18h, é a vez do Sociedade do Samba botar todo mundo para riscar o chão no partido-alto.

Para fechar com chave de ouro, às 20h, o Swing & Simpatia sobe ao palco cantando os maiores sucessos da carreira. Vai ser ruim de aturar!



Escolher o Parque Madureira não foi por acaso. O DIA sempre jogou junto com o subúrbio e nada melhor do que o quintal mais badalado da Zona Norte para celebrar essa história.

A meta é botar milhares de pessoas para sambar e comemorar o aniversário do jornal que é a cara do Rio. Brota e convoca Geral!



Anota aí para não vacilar:



Onde: Parque Madureira

Quando: 27 de junho (Sábado)

Quanto: De graça!



Horário dos Shows:



15h: DJ soltando os brabos

16h: Primeiro Amor

18h: Sociedade do Samba

20h: Swing & Simpatia



Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro



Apoio Institucional: Subprefeitura da Zona Norte



Apoio Especial: Guaracamp e Unisuam



Realização: Grupo O DIA de Comunicação.